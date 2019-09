Tuttosport - Milan, Suso e il problema del ruolo: Giampaolo ha massima fiducia nello spagnolo

Vincenzo Montella e Rino Gattuso ci hanno provato senza però avere risposte positive, ora invece ci sta provando Marco Giampaolo a modificare il ruolo e quindi il modo di giocare di Suso. La posizione in campo dello spagnolo, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, è stata nelle ultime stagioni una delle problematiche più complesse in casa rossonera: il nuovo tecnico milanista lo ha utilizzato da trequartista durante l'estate e nella prima di campionato, salvo poi spostarlo nuovamente nella sua confort-zone sulla fascia destra contro il Brescia.

AL CENTRO DEL PROGETTO - L'ex Liverpool sembrava destinato alla cessione, ma dopo averlo allenato per qualche giorno a Milanello, Giampaolo lo ha di fatto blindato: "Suso è un fuoriclasse e noi quelli forti non li vendiamo" le sue parole pronunciate poco dopo il raduno milanista. L'allenatore rossonero, nonostante il problema del ruolo, insiste per mettere al centro del suo progetto proprio Suso: questa cosa hanno provato a farla anche altri tecnici, ma lo spagnolo ha purtroppo sempre fallito.

FIDUCIA IN SUSO - Giampaolo punta forte su di lui e la dimostrazione è anche la scelta che è stata fatta sul mercato dal club di via Aldo Rossi, cioè quella di non prendere un vero trequartista: questo significa che l'ex Samp ripone una fiducia pressoché illimitata nel suo numero 8. La speranza, in casa rossonera, è che questa sia la volta buona che Suso diventi per davvero il leader indiscusso del Milan.