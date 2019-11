Tuttosport - Milan, Suso recuperato e titolare contro la Juve: lo spagnolo deve confermarsi dopo il gol decisivo alla Spal

Dall'infermeria rossonera, arrivano una buona e una cattiva notizia: se da una parte sembra quasi impossibile il recupero di Mateo Musacchio per domenica, dall'altra Stefano Pioli riavrà nuovamente a disposizione Suso contro la Juventus dopo che lo spagnolo ha saltato la sfida contro la Lazio per un problema muscolare. L'ex Liverpool sta meglio, ha ripreso ad allenarsi in gruppo e quindi domenica a Torino sarà titolare.

PIU' DECISIVO - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che Pioli, nonostante lo abbia tenuto inizialmente in panchina contro la Spal, lo ritiene un giocatore fondamentale per la sua squadra: il tecnico milanista spera che Suso possa essere decisivo sempre più spesso come è successo contro i ferraresi a San Siro quando è entrato in campo nella ripresa e dopo appena sei minuti dal suo ingresso sul terreno di gioco ha segnato il gol vittoria su punizione.

NUOVO ESAME - Domenica in casa della Juventus, sarà un nuovo esame per Suso che dovrà dimostrare di essere in crescita dopo il deludente avvio di stagione: lo spagnolo è in cerca di conferme, così come in via Aldo Rossi si augurano di vedere altri segnali positivi dal loro giocatore con maggiori qualità tecniche. In ballo, c'è poi sempre il rinnovo: per ora è tutto fermo, con il Milan che deve decidere se prolungargli il contratto oppure provare a cederlo per fare una bella plusvalenza.