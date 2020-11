Tuttosport - Milan, testa ai rinnovi: da Romagnoli e Kjaer a Kessie, Calabria e non solo

Se la rosa rossonera si sta concentrando sull’importantissimo match con il Napoli, la dirigenza del Milan da tempo è focalizzata su una serie di partite importanti e ben più lunghe dei canonici 90 minuti. Si parla chiaramente del filetto di sfide legate ai rinnovi di alcuni dei protagonisti della rosa rossonera: si va dagli urgenti impegni diplomatici legati ai prolungamenti di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic agli insidiosi rinnovi dei tanti giocatori in scadenza nel 2022. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, Maldini e Massara agiranno per priorità senza dimenticarsi del famoso proverbio che ‘prevenire è meglio che curare’: in questo senso, quindi, è comprensibile che siano già partiti i discorsi per i rinnovi di giocatori come Romagnoli, Kessie, Kjaer, Calabria e Conti, per evitare di arrivare in situazioni simili a quelle di Donnarumma e Calhanoglu.

RELATIVE FORMALITA’ - 5 giocatori in scadenza, 5 stipendi differenti e di conseguenza 5 situazioni diverse da gestire. Parliamo da quelle più semplici sulla carta ovvero quelle di Kjaer, Calabria e Conti. Il roccioso difensore danese, infatti, arriverà in scadenza a 33 anni compiuti e considerato il suo desiderio di rimanere al Milan, la dirigenza rossonera conta di confermare l’attuale ingaggio di 1.2 milioni di euro con rinnovi a breve termine (di anno in anno). Per quanto riguarda i due esterni destri, il discorso è diverso secondo Tuttosport. Per il terzino ex Atalanta, il club sta facendo attente valutazioni sullo stato fisico del giocatore e in caso di rinnovo dovrebbe proporgli un prolungamento alle stesse cifre (2 milioni di euro) o addirittura qualcosa in meno con la presenza di alcuni bonus legate alle apparizioni in campo. Per Calabria, canterano rossonero, invece si discuterà del rinnovo (attualmente guadagna 1 milioni di euro) ma la volontà del giocatore è quella di restare in rossonero.

TRATTATIVE DELICATE - I discorsi più delicati, invece, arrivano quando si parla di Romagnoli e Kessie. Il capitano rossonero, reduce da un infortunio, non è ancora tornato a livelli importanti ma è ugualmente una presenza importante nella spina dorsale rossonera. Il suo agente, Mino Raiola, chiede un cospicuo aumento (si parla di 5 milioni) ma la strategia societaria del Milan non può arrivare a certe cifre. La volontà di Romagnoli è quella di restare in rossonero e questa potrebbe aiutare per trovare un accordo a metà strada. Per quanto riguarda Kessiè, invece, il discorso è più complesso: il livello di prestazioni dell’ivoriano è notevolmente salito e non mancano importanti pretendenti. Il suo attuale ingaggio si attesta intorno ai 2.2 milioni di euro e considerato il valore del giocatore dovrebbe essere aumentato: i rossoneri non vorrebbero andare oltre i 4 milioni di euro. Una cifra importante e che la dirigenza rossonera reputa soddisfacente. La palla in questo senso passa al diretto interessato che ha comunque espresso, come molti suoi compagni, il piacere di restare a Milano.