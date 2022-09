Tuttosport - Milan, tocca ancora a Giroud guidare l'attacco: il francese cerca il primo gol rossonero in Champions

In vista del match di stasera contro il Salisburgo, che segnerà l'esordio nella Champions League 2022-2023 del Milan, Stefano Pioli ha un solo dubbio di formazione: chi giocherà come attaccante esterno a destra tra Saelemaekers e Messias? Il belga sembra essere in vantaggo per completare il reparto offensivo rossonero che sarà guidato ancora una volta da Olivier Giroud, reduce da un gol nel derby.

A SECCO IN EUROPA - Come spiega Tuttosport, il francese verrà preferito a Divock Origi, il quale potrà essere comunque utile a partita in corso. L'ex Chelsea ha segnato diversi gol importanti da quando è arrivato a Milanello, ma è ancora a secco in Europa: nella scorsa stagione, infatti, il numero 9 rossonero non è mai andato in gol in Champions League. Stasera avrà una nuova occasione e la speranza di tutti è che possa finalmente sbloccarsi anche in Europa.

CONFERME - Quella di stasera, salvo clamorose novità nelle prossime ore, dovrebbe essere anche la prima in Champions League da titolare di Charles De Ketelaere, il grande colpo del mercato estivo del Milan. A completare il tridente alle spalle di Giroud ci sarà ovviamente Rafael Leao, il quale sogna un'altra serata da star dopo il derby. Nessuna novità invece nel resto della formazione rossonera che sarà la stessa vista contro l'Inter: davanti a Maignan, dunque, spazio a Davide Calabria, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Theo Hernandez, mentre in mezzo al campo ci saranno Sandro Tonali e Ismael Bennacer.