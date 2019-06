Tuttosport - Milan, Torreira e non solo: Sensi nel mirino, ma c’è distanza. Occhi su Praet

Krunic è il primo tassello, Torreira il grande sogno. La costruzione del nuovo Milan parte dal centrocampo. Dopo aver strappato il bosniaco all’Empoli, Maldini e Boban potrebbero bussare alla porta dell’Arsenal per chiedere ufficialmente il playmaker uruguaiano, ma il costo del cartellino rappresenta un ostacolo.

SENSI - Le alternative ovviamente non mancano. Come riporta Tuttosport, ad esempio, i rossoneri hanno tenuto vivi i contatti con il Sassuolo per Stefano Sensi. Il direttore tecnico Maldini è in ottimi rapporti con il manager del ragazzo, l’agente Beppe Riso, il quale sta cercando di accorciare le distanze tra le parti. La società nero-verde chiede 25-30 milioni di euro per lasciar partire il Nazionale azzurro, mentre il Milan non vorrebbe andare oltre i 30 milioni di euro.

DUE PISTE - Tra i centrocampisti nel mirino c’è anche Jordan Veretout. Anche qui - evidenzia Tuttosport - è una questione di cifre. Il francese si traferirebbe volentieri a Milano, ma va trovata la quadra con la Fiorentina, che sarebbe disposta a cedere il ragazzo ma solo a determinate condizioni. Proprio come la Sampdoria, che non ha alcuna intenzione di svendere Dennis Praet, altro giocatore che piace molto ai rossoneri e a Giampaolo.