Tuttosport - Milan, tra Fonseca e Leao non c'è feeling. Il giocatore avrebbe già dato mandato ai suoi agenti di trovare un’eventuale soluzione per gennaio

Tra Paulo Fonseca e Rafael Leao, nonostante siano entrambi portoghesi, non è scattata la scintilla e non c'è purtroppo il feeling giusto. Per il tecnico, la squadra e il Milan vengono prima di tutto, compreso del suo giocatore potenzialmente più forte che in questo campionato non è stato titolare per tre volte in nove partite giocate.

FUTURO INCERTO? - L'allenatore milanista continua a ripetere che sono cose normali, che non c'è nessun caso Leao e che sono semplici scelte che lui fa per il bene della squadra. Ovviamente Rafa non può essere felice e non vuole assolutamente continuare così: per questo motivo, come riporta stamattina Tuttosport, il numero 10 del Diavolo avrebbe dato mandato a chi lo rappresenta di tenere monitorata la situazione già per gennaio a meno che non cambino le cose con Fonseca o che non cambi la guida tecnica.

VOCI DALLA SPAGNA - E proprio nelle ultime ore, dalla Spagna è arrivata l'indiscrezione secondo cui il Barcellona, che già in estate aveva messo gli occhi sull'attaccante portoghese, continua ad essere vigile su lui ed è spettatore interessato di quello che succederà nei prossimi mesi tra lui e il Milan. Lo strappo non è ancora irreparabile, ma il caso Leao potrebbe presto scoppiare. E in via Aldo Rossi e a Milanello devono fare di tutto affinché ciò non accada, altrimenti la stagione milanista diventerà ancora più complicata di quanto non lo sia già.