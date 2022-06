Tuttosport - Milan, tra i sacrificabili anche Rebic e Saelemaekers: niente prestiti, via solo a titolo definitivo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Si parla ovviamente tanto del mercato in entrata, ma il Milan è al lavoro anche per alcune operazione in uscita di giocatori che hanno trovato poco spazio e che non rientrano più nei piani di Stefano Pioli. Uno di questi è Samu Castillejo che attende l'offerta giusta per lasciare Milanello (lui vorrebbe tornare in Spagna). Nelle scorse settimane, dalla Turchia sono stati fatti dei sondaggi anche per Fodé Ballo-Touré, ma il terzino senegalese andrà via solo se arriveranno offerte cash.

SACRIFICABILI - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che riporta poi anche che, nella lista dei possibili sacrificabili, ci sono anche due giocatori che hanno fatto parte con costanza delle rotazioni di Pioli, vale a dire Ante Rebic e Alexis Saelemaekers. Dalle loro cessioni, il Milan potrebbe incassare risorse importante per aumentare il budget per le operazioni in entrata. Per questo i loro eventuali addii avverranno solo a titolo definitivo e non in prestito.

SOLO CASH - Rebic ha diversi estimatori in giro per l'Europa, soprattutto in Germania, ma da via Aldo Rossi sono arrivate indicazioni ben precise: o pagano il cartellino dell'attaccante croato oppure non se ne fa nulla. Per quanto riguarda Saelemaekers, molto dipenderà dalla sua volontà visto che i rossoneri hanno riscatto Messias e stanno cercando con insistenza un attaccante esterno di destra. La valutazione del belga si aggira intorno ai 15 milioni di euro.