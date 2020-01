Tuttosport - Milan, tre big in uscita per due grandi colpi: nel mirino Florentino e Bernardeschi

Via Suso, Paquetà e Piatek, dentro Florentino e Bernardeschi: è questo, secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il piano del Milan in questi ultimi giorni del mercato invernale. I tre rossoneri sono ormai finiti ai margini del progetto rossonero e per questo il club di via Aldo Rossi è al lavoro per cederli.

IL MILAN RIFLETTE - L'obiettivo a centrocampo è Florentino Luis, giocatore classe 1999 del Benfica: il portoghese ha una clausola rescissoria da oltre 100 milioni di euro, ma il club lusitano potrebbe accettare di cederlo in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto piuttosto alto (40-50 milioni) in modo da cautelarsi se Florentino dovesse esplodere a Milano. Il Milan sta riflettendo in quanto il giovane centrocampista piace parecchio in via Aldo Rossi.

SCAMBIO DIFFICILE - Nelle ultime ore, poi, si è sparsa la voce di un possibile scambio tra i rossoneri e la Juventus: Paquetà in bianconero e Bernardeschi a Milanello. Prima ovviamente servirà l'uscita di Suso, ma anche dovesse partire l'ex Liverpool non sarebbe comunque un'operazione facile da portare a termine. Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del mercato, ma Maldini e Boban proveranno fino all'ultimo minuto a regalare rinforzi importanti a Stefano Pioli.