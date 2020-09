Tuttosport - Milan, tre gare per tre acquisti: nuovi colpi in entrata con la fase a gironi di Europa League

L’Europa League ti cambia la vita. È una questione di mercato, non certo di soldi (siamo lontanissimi dalla ricca Champions). Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, la qualificazione alla fase a gironi della seconda competizione europea spingerebbe il Milan a investire ancora. In caso contrario, con il solo campionato (e la Coppa Italia) da disputare, diventerebbe quasi inutile irrobustire ulteriormente la rosa.

NUOVI RINFORZI - Un centrocampista arriverà. E sarà uno tra Bakayoko (che resta in pole), Florentino Luis e Soumarè, a meno di clamorose virate su altri obiettivi. Per il resto, come detto, bisognerà aspettare i preliminari di Europa League e avere la certezza di partecipare al torneo. A quel punto gli uomini di mercato di via Aldo Rossi andrebbero alla ricerca di un difensore centrale e di un rinforzo per la corsia di destra (in caso di addio di uno tra Conti e Calabria).

VICE IBRA - A questo Milan, inoltre, servirebbe anche un’alternativa a Ibrahimovic: i dirigenti rossoneri stanno valutando diversi profili, ma l’affondo verrà fatto più avanti. Prima, infatti, bisogna staccare il pass europeo. Insomma, tre gare per tre acquisti: Stefano Pioli sa che la partecipazione alla fase a gruppi dell’Europa League può garantirgli una squadra ancora più competitiva.