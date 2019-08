Tuttosport - Milan, tre soluzioni per "salvare" Piatek: Giampaolo e il club al lavoro per il pistolero

Un digiuno che comincia a far discutere. Piatek è uno dei punti fermi di questo Milan - lo è stato con Gattuso e lo sarà con Giampaolo - ma il suo rendimento, dopo l’exploit iniziale in maglia rossonero, ultimamente ha lasciato parecchio a desiderare. L’obiettivo del nuovo allenatore, come evidenzia il quotidiano Tuttosport, è far tornare il "pistolero" quello che era all’inizio della sua avventura milanista.

PARTNER D’ATTACCO - Insomma, al polacco si chiede una sola cosa: gol a grappoli. Che poi è quello che sa fare meglio. Con l’arrivo di Giampaolo, il livello del (bel) gioco si è alzato parecchio. Tuttavia, Piatek ha faticato a incidere. L’inserimento di un trequartista aiuterà Kris, così come la vicinanza di un partner offensivo, ovvero una seconda punta sempre al suo fianco. Castillejo non è certo la spalla ideale, mentre Rafael Leao può essere l’uomo giusto. Il talento portoghese ricorda per molti versi Kouame, con il quale Piatek si intendeva a meraviglia ai tempi del Genoa.

CORREA - Il Milan è alla ricerca di un ulteriore tassello per il reparto avanzato, un attaccante/trequartista che possa permettere a Piatek di rendere al meglio. Con Suso alle sue spalle, il "pistolero" non è riuscito a sbloccarsi. È probabile, dunque, che al polacco serva un collega con caratteristiche diverse. Ecco perché i rossoneri stanno corteggiando con insistenza Correa, calciatore che potrebbe fare al caso di Giampaolo e dello stesso Piatek.