Tuttosport - Milan, tutta la voglia di rientrare di Maignan: si è accorciato le vacanze per arrivare pronto alla ripresa

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La delusione per non essere stato convocato per il Mondiale è ancora tanta, ma purtroppo Mike Maignan non ha recuperato dal problema muscolare al polpaccio e quindi il ct francese Deschamps non lo ha chiamato per il torneo in corso in Qatar (stasera ci sarà l'esordio della Francia dei rossoneri Theo Hernandez e Giroud). Il portiere milanista non ha però voluto piangersi addosso, anzi ha iniziato a lavorare ancora più duramente per tornare in campo il prima possibile.

PRONTO ALLA RIPRESA - Come riferisce stamattina Tuttosport, Maignan si è accorciato le vacanze per riprendere a lavorare sul campo e arrivare pronto alla ripresa degli allenamenti a Milanello il prossimo 2 dicembre. L'obiettivo è ovviamente quello di tornare a disposizione di Stefano Pioli per la trasferta di Salerno del 4 gennaio, ma l'ex Lille vuole rientrare fin da subito in gruppo. Al di là della sua bravura tra i pali e con i piedi in fase di impostazione, il recupero del francese è importantissimo perchè il Milan potrà contare nuovamente anche su un leader carismatico che con la sua personalità sa guidare alla grande la difesa. Pioli, i compagni e i tifosi lo aspettano e sperano che possa tornare ad essere un fattore determinante per il Diavolo.