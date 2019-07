Tuttosport - Milan, tutto fatto per Theo Hernandez: si attende solo l'annuncio

Oggi inizia ufficialmente la finestra di mercato estivo e nelle prossime ore il Milan è pronto a chiudere il suo secondo colpo dopo Rade Krunic: durante questa settimana, infatti, i rossoneri dovrebbero annunciare l'arrivo di Theo Hernandez, terzino sinistro del Real Madrid che ha giocato l'ultima stagione in prestito alla Real Sociedad. Il francese dovrebbe arrivare a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

INVESTIMENTO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il club di via Aldo Rossi ha fiutato l'affare e ha deciso di fare questo investimento piuttosto importante nonostante in rosa ci siano già tra terzini sinistri, cioè Rodriguez, Laxalt e Strinic. Con l'arrivo di Theo Hernandez è chiaro che almeno uno di questi partirà: l'uruguayano, per esempio, ha diversi estimatori, come il Torino, anche se nelle ultime ore i granata sembrano essersi allontanati un po'.

STRINIC VALUTATO IN RITIRO - Per quanto riguarda Strinic, il terzino croato, che nella scorsa stagione ha avuto diversi problemi fisici e per questo non ha mai esordito con la maglia rossonera, ha già lavorato in passato con Giampaolo, il quale vorrebbe valutarlo durante il ritiro che inizierà il prossimo 9 luglio. Non è da escludere che alla fine il nuovo tecnico milanista decida di dare una chance al suo ex giocatore alla Sampdoria.