Tuttosport - Milan, ultimatum a Suso: fiducia anche da Pioli, ma se non svolta può partire a gennaio

Cambiano gli allenatori, ma non la condizione di Suso, che resta un punto di riferimento importante anche per Stefano Pioli. Il nuovo tecnico milanista gli darà subito piena fiducia: lo spagnolo, al momento, è l’unico "intoccabile" dell’attacco del Milan. Con Giampaolo è stato un titolare inamovibile (sette presenze in altrettante gare di campionato) e così sarà anche contro il Lecce, sfida in programma domani a San Siro.

ULTIMATUM - Pioli, intenzionato a puntare sul 4-3-3, lo utilizzerà nella sua posizione preferita, ovvero esterno di destra. Ma attenzione: come riporta il quotidiano Tuttosport, questa volta per Suso si tratta davvero di un’ultima spiaggia. L’ex Liverpool non ha più molto tempo a disposizione per dimostrare di essere da Milan. Se dovesse confermarsi il giocatore che non fa mai il salto di qualità, i vertici di via Aldo Rossi potrebbero pensare seriamente di venderlo già a gennaio.

PLUSVALENZA - La cessione dello spagnolo (pagato appena 250mila euro nel 2015) consentirebbe al club rossonero di mettere a referto una plusvalenza piena. Per il bilancio in “rosso”, ovviamente, sarebbe un toccasana. Il suo valore di mercato, negli ultimi mesi, è sceso e oggi per il Milan sarebbe impossibile chiedere i 40 milioni della clausola rescissori. Ma gli estimatori non mancano.