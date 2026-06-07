M.Colombo: "Maignan ha rivelato a Tare di aver rinnovato perché lo considerava garante del progetto con Allegri"

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La collega Monica Colombo rivela un retroscena relativo a Mike Maignan, capitano del Milan, sul suo rinnovo e sul suo futuro

Dopo Rafael Leao, che ha dichiarato per ben due volte la sua volontà di lasciare il Milan quest'estate; dopo Luka Modric, ancora incerto su come muoversi dopo il Mondiale Nordamericano; dopo Adrien Rabiot, che con la partenza di Allegri potrebbe anche lui salutare nel corso della sessione estiva; anche Mike Maignan si iscrive alla lista dei top player rossoneri che potrebbero salutare nei prossimi mesi. Un'indiscrezione che fa più rumore perché si tratta del capitano e perché il 31 gennaio il portiere ha rinnovato fino al 2031.

LE PAROLE DI MAIGNAN A TARE

Affrontando questo tema delicato, Monica Colombo, collega del Corriere della Sera che da anni è vicina alle vicende di Milanello, questa mattina nel suo pezzo ha rivelato un retroscena su Mike Maignan che coinvolge l'ex direttore sportivo Tare e l'ex tecnico Allegri. Il racconto della Colombo: "Si è aggiunto il mal di pancia di Maignan. Il portiere francese negli ultimi giorni del campionato aveva confidato a Igli Tare di aver firmato il rinnovo del contratto solo perché lo considerava, con Allegri, garante del progetto. Ora è pronto a guardarsi attorno".