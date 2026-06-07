L'ex CEO del Feyenoord sull'affare Gimenez-Milan: "È stato un piano geniale, vi spiego il perché..."

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L'ex CEO del Feyenoord Dennis te Klose ha parlaato del piano geniale attuato dal Feyenoord nel gennaio 2025 a discapito...del Milan

Nel corso della nuova puntata del podcast "Vamos Network", l'ex CEO del Feyenoord Dennis te Kloese ha parlato dell'importante cessione nel gennaio 2025 di Santiago Gimenez al Milan, squadra che tra le altre cose la formazione olandese eliminò ai playoff di Champions League:

"Quando abbiamo venduto Gimenez al Milan abbiamo incassato un sacco di soldi, ma sapevamo che lo avremmo affrontato in Champions. Vincemmo all'andata ma al ritorno segnò dopo appena un minuto. In quel momento pensai: "Qui non promette bene". Alla fine siamo riusciti a pareggiare, così non solo abbiamo guadagnato i soldi della sua cessione, ma anche quelli del passaggio del turno. È un stato un piano geniale, ma per un'ora ho sudato freddo. Continuavo a ripetermi: "Se ne segna un altro sono spacciato". Alla fine è andata bene. A volte nella vita di vuole un po' di fortuna.