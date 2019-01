Tuttosport - Milan, ultime ore di mercato: serve ancora una punta esterna ma il tempo ormai stringe

Manca ormai sempre meno alla chiusura della finestra di mercato invernale e per ora non c'è traccia dell'attaccante esterno richiesto da Rino Gattuso: dopo il no definitivo del Watford per Deulofeu, che negli ultimi giorni era diventato il primo obiettivo dei rossoneri, il Milan ha iniziato a valutare qualche alternativa, ma il tempo stringe e il gong di fine mercato è sempre più vicino.

QUANTI DUBBI - Come riferisce questa mattina Tuttosport, il club di via Aldo Rossi segue diversi attaccanti che potrebbe essere utili a Gattuso in questa seconda parte di stagione, ma ognuno di questi affari ha dei problemi da risolvere: in Brasile, per esempio, piace molto Everton del Gremio, ma ormai è troppo tardi per imbastire un'operazione del genere. I rossoneri hanno messo gli occhi anche su due giocatori che militano in Belgio, cioè Groeneveld del Bruges e Djenepo dello Standard Liegi, ma anche su questi due profili ci sono dei dubbi (il primo, per esempio, è fuori per infortunio da ottobre).

NUOVO NOME - L'ultimo nome accostato all'attacco del Milan è quello di Victor Osimhen, nigeriano classe 1998 che milita nel Charleroi, ma il cui cartellino appartiene al Wolfsburg: ha segnato 10 reti in 20 partite, però è più una prima punta e inoltre il club dove gioca attualmente non sembra intenzionato a cederlo. Vedremo se nelle prossime ore, Leonardo e Maldini riusciranno a mettere a segno un altro colpo, altrimenti Gattuso è pronto ad andare avanti con questa rosa fino alla fine della stagione senza nessun problema.