Tuttosport - Milan, ultimi giorni per il difensore: rossoneri tra Thiaw ed Estève, ma potrebbe non arrivare nessuno

Manca sempre meno alla chiusura del mercato invernale e il Milan prosegue la sua caccia al difensore centrale: dopo aver cercato in ogni modo di convincere il Lille a cedere Sven Botman a gennaio, il club rossonero ha cambiato i suoi piani e ha deciso di provare a prendere anche in questo zona di campo un giovane talento da far crescere, proprio come è già successo in attacco con Marko Lazetic.

RICHIESTA TROPPO ALTA - Come riporta stamattina Tuttosport, il nome più caldo è sempre quello di Malick Thiaw, difensore classe 2001 dello Schalke 04. Nonostante le difficoltà economiche della squadra tedesca che milita in seconda divisione, il prezzo del giovane centrale è però sempre di 10 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dai dirigenti di via Aldo Rossi. Se il club di Gelsenkirchen non abbasserà le sue pretese, l'affare non potrà andare sicuramente in porto visto che Maldini e Massara non intendono offrire più di 6 milioni.

NESSUN RINFORZO? - L'alternativa a Thiaw è un altro giovanissimo, vale a dire Maxime Estève, difensore classe 2002 del Montpellier, anche se nelle ultime ore anche questa pista sembra essersi raffreddata parecchio. A questo punto, con la chiusura del mercato invernale sempre più vicina, la sensazione è che con ogni probabilità non arriverà nessun rinforzo e dunque il Milan affronterà la seconda parte di stagione con il reparto dei centrali composto da Tomori, Romagnoli, Kalulu e Gabbia.