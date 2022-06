Tuttosport - Milan, un regalo per Tonali: il rinnovo di contratto con un importante aumento dell'ingaggio

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali è stato uno dei protagonisti più importanti del 19° scudetto rossonero e per questo si merita un "regalo" da parte del Milan: il club di via Aldo Rossi è infatti pronto a fargli firmare un nuovo contratto con un importante aumento di ingaggio. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che ricorda che un anno fa, per favorire la sua permanenza a titolo definitivo nella squadra rossonera, il giovane centrocampista accettò un'importante decurtazione dello stipendio (da 2,5 a 1,4 milioni di euro).

NUOVO CONTRATTO - Dopo la stagione di Tonali, si tratta certamente di una cifra troppo bassa e per questo il Milan ha in mente di fargli firmare presto un nuovo contratto con adeguamento dell'ingaggio: un accordo potrebbe essere trovato sulla base di uno stipendio da 3-3,5 milioni più bonus. Problemi non ce ne saranno, come confermato anche dallo stesso giocatore a DAZN dopo la conquista dello scudetto: "Ridurmi lo stipendio per il Milan era stato il mio ultimo pensiero, come lo sarà il rinnovo. Perché è certo che io voglio stare qui, contratto dopo contratto. Sarebbe bello diventare una bandiera ma non guardo così tanto oltre per scaramanzia. Sono così legato a questi colori da sapere che il mio prolungamento non sarà mai un problema, giusto che la società pensi prima ai compagni in scadenza che a me: ho già un accordo per altri quattro anni. Voglio essere l’ultimo dei pensieri". Parole da vero rossonero che faranno certamente piacere a tutti i tifosi e anche alla società.