Tuttosport - Milan, Zirkzee è il grande obiettivo per l'attacco: ecco la strategia dei rossoneri

Il Milan aveva prima pensato di fare un investimento in attacco già in questa finestra di mercato invernale, ma poi c'è stata l'esplosione di Luka Jovic e così sono cambiati i piani del Diavolo che prenderà un nuovo grande centravanti in estate. E al momento il primo nome della lista è quello di Joshua Zirkzee, giocatore classe 2001 del Bologna. L'olandese sta vivendo la stagione della sua maturazione sotto la guida di Thiago Motta, vale a dire uno dei nomi caldi per la panchina rossonera della prossima stagione in caso di addio di Stefano Pioli.

PRIMO OBIETTIVO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che la sua valutazione è di 40 milioni di euro, vale a dire l'ammontare dalla clausola a favore del Bayern Monaco che, tuttavia, non sembra essere interessato al riportare Zirkzee in Baviera (i tedeschi hanno una percentuale sulla futura rivendita del 50%). Il Milan osserva e attende prima di decidere se affondare o meno sull'olandese visto che si tratterebbe di un investimento piuttosto importante. Anche perchè il Bologna potrebbe chiedere anche qualcosina in più di quei 40 milioni della clausola.

TESORETTO - Un aiuto ai rossoneri potrebbe però arrivare dai riscatti dei giocatori in prestito: 23 milioni di euro, per esempio, potrebbero arrivare nelle casse di via Aldo Rossi nel caso in cui l'Atalanta decidesse di prendere Charles De Ketelaere a titolo definitivo. A questi si potrebbero aggiungere altri 12 milioni che il Bologna potrebbe sborsare per riscattare Alexis Saelemaekers. Siamo a 35 milioni, un tesoretto importante a cui vanno sommati anche i 3 milioni arrivati dal Genoa per Junior Messias e i quasi 5 milioni della cessione in prestito con obbligo di riscatto di Rade Krunic al Fenerbahçe. Il totale supererebbe quindi i 40 milioni, una cifra significativa che potrebbe far traballare il Bologna.