Tuttosport - Morata, buone notizie per il Milan e per Fonseca: il problema alla testa è superato. De la Fuente lo elogia per l'ennesima volta...

vedi letture

Non stati giorni semplici per Alvaro Morata dopo il trauma cranico rimediato a Milanello in seguito ad un duro scontro con Strahinja Pavlovic. Per fortuna però il peggio è alle spalle e ora sembra essere tornato tutto alla normalità, tanto che ha già giocato con la Spagna 21 minuti contro la Danimarca e stasera dovrebbe scendere in campo dal primo minuto contro la Svizzera.

IL PEGGIO E' ALLE SPALLE - Certo, a Milanello speravano che potesse rientrare prima visto che ormai gli spagnoli sono già sicuri del primo posto nel girone di Nations League, ma la cosa più importante è che Morata stia bene e che il peggio sia definitivamente alla spalle. Lo riferisce stamattina Tuttosport che ripercorre gli ultimi giorni del numero 7 milanista: dopo lo scontro con Pavlovic, l'attaccante ha passato una notte in ospedale e poi ha risposto alla chiamata della sua nazionale dopo essersi sottoposto ai controlli di rito dello staff medico iberico che per fortuna hanno dato grandi rassicurazioni sulla sue condizioni.

LE PAROLE DI DE LA FUENTE - Ieri, intanto, il capitano spagnolo è stato elogiato per l'ennesima volta dal ct De La Fuente: "Non so cos'altro dovrebbe fare, è un grande capitano e una grande persona. Morata lascerà un’eredità importante e ce ne renderemo conto col tempo. Ha giocato in grandi squadre e ha vinto titoli, è un esempio per i giovani. Mi piacerebbe che fosse riconosciuto di più". Dopo lo spezzone di partita contro la Danimarca, Morata dovrebbe essere titolare stasera contro la Svizzera, così come sarà in campo dal primo minuto sabato in Milan-Juventus.