Tuttosport - Niente moduli: per Pioli è importante ritrovare brillantezza, fiducia e solidità,

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Contro il Torino il Milan è tornato al successo dopo una lunga pausa durata oltre un mese. Una vittoria "sporca", la definisce Tuttosport, ma positiva, con i rossoneri non bellissimi da vedere, ma finalmente efficaci; bravi a sfruttare una delle poche occasioni create e altrettanto bravi a manterene la propria porta inviolata, con Tatarusanu che da segnali di ripresa con due ottimi interventi.

Una pezza

In questo 2023 sono usciti i limiti della rosa, ovvero mancanza di alternative, anche a causa di alcune passaggi a vuoto dei titolari, Pioli ha lavorato alla ricerca di un modulo che compattasse la squadra, che era lunga, sfilacciata e timida del pressing. L'allenatore rossonero si era accordo che il 4-2-3-1, nel 2023, è stato un sistema di gioco che però ha mostrato limiti inattesi.

La conferma

Il cambio di sistema, arrivato nel derby, non ha evitato la sconfitta, ma ha limitato i danni. La differenza in campo, nella gara con il Torino, l'ha fatta un altro aspetto: non è una questione di moduli o difesa a 3 o 4, ma di ritrovare brillantezza, fiducia e solidità, come aveva detto anche lo stesso Stefano Pioli dopo il successo contro i granata. E ora che il Milan sta ritrovando fiducia, contro il Tottenham i rossoneri vogliono continuare per dare un senso a questa stagione.