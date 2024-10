Tuttosport - Nuova crisi Milan, ma il club sta dalla parte di Fonseca

La sconfitta di Firenze ha rialzato un polverone non indifferente dalle parti di Milanello, anche perché la partita è stata indubbiamente condizionata da alcune mancanze di rispetto che hanno portato Paulo Fonseca a compiere quella sfuriata in conferenza stampa. Il nervosismo dell'allenatore del Milan è stato un monito che non deve però trasformarsi in uno scontro fratricida con i giocatori, anche perché c'è da rimettere in piedi una stagione che è iniziata male, continuata meglio e che sta proseguendo peggio.

Ieri, alla ripresa degli allenamenti, scrive Tuttosport, si è presentato a Milanello Geoffrey Moncada, che ha avuto uno stretto colloquio con Paulo Fonseca nel quale gli è stata ribadita la fiducia del gruppo dirigenziale. Su una cosa tutti sono d'accordo continua il quotidiano, "situazioni di autogestione e mancanze di rispetto verso tecnico e compagni non saranno più tollerate".

Serve una scossa per dare una svolta ad una stagione che non sembrerebbe voler proprio decollare, con tifosi e lo stesso portoghese che vorrebbero vedere in campo il Milan sempre con lo stesso spirito del derby. Comunque, a fronte di quanto è stato riferito ieri all'allenatore, i procuratori degli allenatori liberi possono tenere lo smartphone in tasca per il momento, anche perché il Milan non ha alcuna intenzione di cambiare guida tecnica, anche se i prossimi impegni stagionali saranno decisivi sotto questo punto di vista.

Già la partita contro l'Udinese di sabato 19 sarà una sorta di prova del nove, anche perché il Diavolo si confronterà con una delle squadre più in forma del campionato. E poi il Milan, contro i friulani, avrà un nuovo impatto con San Siro, e sarà curioso capire come l'ambiente reagirà.