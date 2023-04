Tuttosport - Nuovo stadio, il Milan ha fretta: 100 mln è la cifra che il club "perde" ogni anno per i mancati introiti

In via Aldo Rossi, c'è una grande priorità per il futuro del Milan, vale a dire avere un nuovo stadio di proprietà moderno e in grado di portare introiti importanti nelle casse rossonere. Per questo, il Diavolo vuole accelerare su questo tema e sta spingendo per arrivare presto a qualcosa di concreto, anche se non sarà semplice perchè gli ostacoli non mancano.

OSTACOLI - Come spiega stamattina Tuttosport, il club milanista ha individuato nell'area dell'Ippodromo La Maura l'area giusta per costruire il nuovo impianto, ma residenti e soprattutto giunta comunale si stanno opponendo a questa ipotesi nonostante non abbiano ancora visto il progetto. Nei giorni scorsi, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto un sopralluogo a La Maura con un alto dirigente Snai per capire i margini operativi che ci sarebbero per il Milan, che è al lavoro per dare un'accelerata importante a tutta questa vicenda.

100 MILIONI - La fretta dei rossoneri è dettata dal fatto che le stime che hanno in mano Gerry Cardinale e il suo staff dicono che per ogni stagione sportiva che il Milan disputa senza l’indotto del suo eventuale stadio di proprietà porta a un “non incasso” di 100 milioni di euro (alcune stime parlano addirittura di 150 milioni). Una cifra molto importante che la proprietà non può mettere a disposizione dell'area sportiva per fare nuovi investimenti sulla squadra. Ecco perchè il Milan e RedBird vogliono trovare presto una soluzione e vogliono farlo il prima possibile.