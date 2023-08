Tuttosport - Obiettivo Milan: prendere Broja in saldo. In un anno il "nuovo" Giroud

vedi letture

Il mercato del Milan non è finito. La dirigenza rossonera dopo essere stata protagonista per tutto il mese di luglio, sconfinando anche nei primi giorni di agosto, ora vuole regalarsi un finale con i fuochi d'artificio. La priorità è quella del difensore centrale ma, chiuso questo capitolo, si proverà a portare alla corte di Pioli anche un centravanti.

Nuovo Olivier

Come scrive questa mattina Tuttosport, il Milan e Stefano Pioli si affideranno ancora a Olivier Giroud che, nelle sue prima stagioni al Milan, ha dimostrato di saper cavalcare ancora l'onda. Ci sono però almeno due considerazioni da tenere a mente. La prima, a settembre il bomber francese spegnerà 37 candeline e non ha un ruolo futuribile all'interno della rosa rossonera è molto ridotta, puramente per limiti anagrafici. Seconda cosa, che è una diretta conseguenza, il numero 9 rossonero non può reggere il peso dell'attacco da solo per tutta la stagione come accaduto nella scorsa: ha bisogno di un alleato. Per questo motivo si pensa, ormai da tutta la sessione estiva, al profilo di un attaccante sì giovane ma già con buona esperienza che già da quest'anno possa affiancare il francese prima di raccoglierne l'eredità negli anni a venire.

Armando in saldo

Negli ultimi giorni il nome più gettonato sembra essere quello di Armando Broja, attaccante albanese classe 2001 del Chelsea. Oltre alla squadra di provenienza anche le caratteristiche fisiche e di gioco lo avvicinano a Giroud. Il suo profilo sarebbe conveniente in questo processo di passaggio di consegne che il Diavolo, necessariamente, dovrà vivere in attacco in futuro. I blues, anche quest'estate, non hanno tenuto chiuso il portafoglio e Broja si ritrova uno degli elementi da tagliare. I rapporti tra Chelsea e Milan, rinsaldati anche in questa stagione con le trattative Loftus e Pulisic, sono ottimi e la dirigenza rossonera vorrebbe puntare a prendere l'albanese in prestito con diritto di riscatto. In prezzo di saldo. L'unico neo è la tenuta fisica: Broja ha subito un infortunio al legamento crociato lo scorso dicembre e non mette piede in campo da allora. Un'alternativa rimane Hugo Ekitike del Psg ma i francesi potrebbero presto inserirlo come contropartita nella trattativa per accaparrarsi Kolo Muani dall'Eintracht. Inoltre, a oggi, è difficile che dalla capitale accettino un prestito per il classe 2002.