Tuttosport - Operazione Rennes da ripetere con lo Slavia. In Europa Pioli si gioca il futuro

Questa sera il Milan scenderà in campo in Europa League. I rossoneri ospiteranno lo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di finale della seconda competizione europea che, per il club di via Aldo Rossi, è diventato l'obiettivo primario di questa stagione. Un percorso netto fino alla finale, per quanto difficile, vorrebbe dare un senso a un'annata da montagne russe. E per Stefano Pioli c'è in ballo anche il futuro: chiudere l'anno con il trofeo potrebbe essere una garanzia per rimanere sulla panchina del Diavolo anche l'anno prossimo (l'ultimo previsto dal suo contratto).

Operazione Rennes

Oggi Tuttosport nel presentare la sfida contro lo Slavia Praga ha proposto un modus operandi che il Milan ha già sperimentato nel recentissimo passato e più nello specifico contro il Rennes. L'obiettivo della squadra di Pioli, questa sera, dovrebbe essere quello di sfruttare il fattore campo e mettere alle corde la squadra ceca, cercando di vincere il primo round con un margine che possa far affrontare la trasferta di Praga, tra una settimana, non con disattenzione ma con la possibilità di andare in gestione di forze e uomini. Ovviamente c'è una partita da giocare e lo Slavia è un avversario serio che quest'anno ha messo in fila nel girone la Roma, finalista dell'anno scorso. Se il Milan riuscisse a chiudere virtualmente i giochi oggi, come accaduto con il Rennes, i rossoneri potrebbero concentrarsi sul campionato che nelle prossime settimane offre partite ostiche ma anche la possibilità, eventualmente, di attaccare il secondo posto della Juventus.

Pioli in gioco

Ma l'Europa League e più in grande la conclusione di questa stagione, saranno anche un bel banco di prova per Stefano Pioli e il suo futuro. Il tecnico rossonero sa che per convincere il club a puntare ancora su di lui, la vittoria di un trofeo potrebbe essere una buona carta da giocarsi. Eppure Pioli, anche per non distrarre giustamente l'ambiente, ieri in conferenza stampa non si è mostrato più di tanto interessato a queste voci: "I giudizi andranno fatti a fine stagione e ognuno trarrà i propri bilanci". E' chiaro che però, sotto sotto, una vittoria della competizione europea sarebbe l'ideale per il tecnico se vuole sperare di essere ancora a Milanello l'anno prossimo. Di mezzo si metterà lo Slavia ma anche le vere pretendenti all'Europa League, Liverpool e Leverkusen su tutte. In tal senso Pioli ieri ha detto: "Sappiamo che sta arrivando il momento decisivo della stagione e siamo pronti ad affrontarlo, tutti dobbiamo dimostrare di essere di alto livello. Dobbiamo pensare di poter vincere l’Europa League."