Tuttosport - Pausa Milan: tra la speranza per Leao e i papabili vice Theo

La pausa per le nazionali offre sempre ai club un momento per tracciare una linea e fare ragionamenti di più ampio respiro. In particolare in quest'ultima sosta dell'anno solare, il Milan pensa al mercato di gennaio e non solo con l'idea sì di un centrale e di una punta, ma anche del vice Theo Hernandez. D'altra parte però si pensa alla stagione ed è fondamentale recuperare Rafael Leao al più presto.

Vice Theo

Come scrive questa mattina Tuttosport, il club rossonero è a caccia di un giocatore che possa costituire un'alternativa valida a Theo Hernandez. L'esperimento Ballo-Tourè è fallito e quest'estate non si è riusciti a portare nessuno alla corte di Pioli, tanto che si è optato per promuovere in pianta stabile in prima squadra il giovane Davide Bartesaghi. Ma è stato solo un rimandare un'operazione che tra gennaio e giugno dovrà essere necessariamente conclusa. Il primo nome della lista, quello ceh Furlani e Moncada puntano più di ogni altro, è quello di Juan Miranda. Spagnolo, classe 2000, il terzino del Betis - con un passato al Barcellona - ha il contratto che scade al termine della stagione e non è intenzionato a rinnovare. I discorsi con il suo entourage sono a buon punto da tempo ma il Milan gradirebbe anticipare anche i tempi e portarselo in casa già a gennaio: il prezzo, visto la situazione contrattuale, sarebbe molto contenuto. Come opzione B, oggi, spunta il nome di Quilindschy Hartman, terzino olandese del Feyenoord.

Priorità Leao

Nonostante sia un periodo buono per fare supposizioni extra campo, il Milan deve cercare di rimanere il più concentrato possibile sulle faccende del rettangolo verde. In particolaare sul recupero dagli infortuni di diversi giocatori: sono rimasti a Milanello a lavorara da Calabria a Kjaer, da Pulisic a Chukwueze, passando anche per Loftus-Cheek. Ma l'uomo che Pioli conta di avere a disposizione il prima possibile è Rafael Leao. Domani il portoghese sarà a Milanello e continuerà il suo programma di recupero dalla lesione muscolare: l'ipotesi Fiorentina è remota, anche per evitare eventuali ripercussioni. Il vero obiettivo del numero 10 rossonero è il Borussia Dortmund, la Champions League. Per il cammino futuro in Europa del Diavolo la gara contro i tedeschi è cruciale e sarebbe un peccato, oltre che un grande svantaggio, affrontarla senza il proprio miglior giocatore. Intanto ci sono buone notizie da Fikayo Tomori: si era parlato di una doppia botta durante Inghilterra-Malta. I colpi ci sono anche stati ma non hanno lasciato nessun postumo all'inglese che ha rassicurato tutti sui social sulle proprie condizioni.