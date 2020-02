Tuttosport - Pioli, il futuro in tre mesi: chiudere la stagione con un’impresa per restare al Milan

Tutto in cento giorni. O meglio, novantanove. Tanti ne mancano, per la precisione, al termine della stagione. Come riporta il quotidiano Tuttosport, Stefano Pioli si gioca il futuro in tre mesi. L’allenatore emiliano ha un contratto fino al 2021, ma sa bene che per restare alla guida del Milan dovrà chiudere l’annata con un’impresa.

SVOLTA - La qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League, o attraverso il campionato o passando per la Coppa Italia (difficile, visto l’1-1 dell’andata e le assenze di Ibra, Theo e Castillejo nel ritorno di Torino), potrebbe non bastare a Pioli, che solo con il quarto posto avrebbe la certezza di restare sulla panchina rossonera. I vertici di via Aldo Rossi sono soddisfatti del lavoro svolto dal tecnico, anche se la svolta è arrivata solo a gennaio.

INDISCREZIONI - Dopo aver toccato il fondo nell’ultima gara del 2019 disputata a Bergamo, il Milan ha invertito la rotta. Pioli ha dato una precisa identità alla squadra, ma il definitivo salto di qualità non si è ancora concretizzato, come dimostra il calo nel derby. Le voci di mercato (da Spalletti ad Allegri e non solo) cominciano a diventare ingombranti, ma Pioli ha ancora delle chances importanti.