Tuttosport - Pioli ne perde tre, ma porta a casa una vittoria importante: alla fine decide Ballo-Touré

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo posto in classifica per il Milan, che grazie al successo contro l'Empoli (3-1) porta a casa altri tre punti, salendo a quota 17, a sole tre distanze dal Napoli capolista. Una vittoria arrivata inaspettatamente visto la gara fino all'ingresso di Rebic: il Milan ci provava con costanza, ma la sfera non voleva saperne di entrare.

Che finale!

Dopo il vantaggio iniziale di Rebic, subentrato al posto di Giroud, i toscani trovano il pareggio in pieno recupero con la punizione di Bajrami, sfruttando un'incertezza di Tatarusanu, che diversi minuti prima è stato decisivo con una grande parata sempre sull'albanese. Alla fine è Ballo-Touré a togliere le castagne dal fuoco, realizzando la rete del 2-1 trenta secondi dopo il gol della squadra di Zanetti.

Che fatica

Pioli si presenta al Castellani senza Maignan e Theo Hernandez, analizza Tuttosport, perdendo a gara in corso anche Saelemaekers, Calabria e Kjaer. Ma questo non toglie forza ai rossoneri, che nel primo tempo meritavano sicuramente qualcosa di più rispetto allo 0-0. Un incredibile Vicario salva il risultato più di una volta, soprattutto su Leao, che, imbeccato da De Ketelaere, poteva fare sicuramente di più.