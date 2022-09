Tuttosport - Pioli studia le soluzioni senza Leao: dall'albero di Natale al 4-3-3

MilanNews.it

Manca sempre meno al terzo grande big match del campionato per il Milan. Dopo aver già affrontato Atalanta e Inter nelle prime cinque giornate, alla settima è la volta del Napoli che verrà in visita a San Siro domenica sera alle 20.45. Il tema è quello delle assenze: Pioli non ha Origi e Rebic ma soprattutto è privo di Leao e sta pensando a come sopperire a questa assenza.

Natale anticipato

Come riporta questa mattina Tuttosport, l'allenatore del Milan in questi pochi allenamenti che separano i rossoneri dalla supersfida di San Siro, sta studiando la situazione tattica della sua squadra per capire come ammorbidire un'assenza come quella di Rafa Leao. Fermo restando che il 4-2-3-1 a oggi rimane l'ipotesi più accreditata, magari con il trasferimento di un Alexis Saelemaekers in grande spolvero sulla sinistra, Pioli considera anche qualche cambio di modulo per sparigliare le carte e sfruttare al meglio el caratteristiche dei calciatori a disposizione. Ed ecco che potrebbe esserci un ritorno all'albero di Natale, con Brahim e De Ketelaere l'uno affianco all'altro alle spalle di Giroud e uno tra Pobega e Krunic impiegato come mezzala. Possibile anche un ridimensionamento al 4-3-3: Pioli in questo caso lascerebbe fuori i trequartisi e giocherebbe con Messias a destra e Saelemaekers a sinistra.

Ritmo da Champions

Ciò che non cambierà per Pioli, quali che siano le modifiche tattiche, sarà l'atteggiamento e il ritmo imposto al match. Il Milan fa dell'aggressività uno dei suoi marchi di fabbrica che, specialmente in Italia, ha sempre funzionato alla grande ultimamente dal momento che poche squadre sono abituate a giocare così. Una di queste però è proprio il Napoli che, nei suoi due primi impegni di Champions con Liverpool e Rangers, ha giocato con grande intesnità e ha portato a casa 6 punti pesanti. Si preannuncia dunque una sfida molto europea, perchè anche se ci saranno assenze (Spalletti si presenta senza Osimhen infortunato), nè Pioli nè il suo collega hanno intenzione di snaturare l'identità, della proprio squadra.