Tuttosport - Positivo l'incontro con Cardinale, ora il rinnovo per Maldini e Massara

Dopo le pesanti dichiarazioni di Paolo Maldini alla Gazzetta dello Sport, la situazione contrattuale sua e di Ricky Massara sembra essersi sbloccata dopo il cambio di proprietà da Elliott a RedBird Capital. I due dirigenti, però, non hanno ancora firmato il prolungamento di contratto, per questo sono partiti alla volta di Ibiza con le proprie signore per prendersi un momento di relax.

Incontro con Cardinale ok

L'incontro con Gerry Cardinale a Casa Milan sembra abbia riportato la calma nell'ambiente rossonero: il nuovo proprietario americano ha parlato con i due dirigenti e sembra quasi scontato il rinnovo. Le rassicurazioni sono arrivate, come scrive Tuttosport, sia per il prolungamento di contratto di Maldini e Massara, sia per il progetto che Cardinale vuole portare avanti.

Ora il mercato

Arrivate le rassicurazioni sui rinnovi e sulla continuità del progetto, Maldini e Massara avranno carta bianca per il mercato. I due dirigenti rossoneri, finora perfetti sul mercato dei giocatori, hanno in pugno diverse trattative come quella di Divock Origi, che in settimana dovrebbe svolgere le visite mediche, e Renato Sanches, sempre più vicino. Piacciono molto anche Botman, su cui è già iniziata la trattativa, e i due talenti del Brugge: Noa Lang e Charles De Ketelaere.