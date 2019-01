Tuttosport - Pressing Milan, Leonardo studia l’offerta per Sensi. E spunta l’idea Dendoncker

Operazioni dal basso impatto economico. In poche parole: low cost. Il Milan, a gennaio, non può permettersi spese altre folli, dopo aver investito parecchi milioni per il brasiliano Lucas Paquetà. Anche perché la UEFA vigila e continuerà a farlo ancora per un bel po’ di tempo. Tuttavia, qualcosina si farà, soprattutto a centrocampo. In pole c’è sempre Sensi del Sassuolo, ma la strada appare in salita.

TRATTATIVA - Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, la società nero-verde non ha posto un veto così netto sul suo centrocampista e sarebbe disposta anche a lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto (formula che, a quanto pare, non dispiace al direttore generale Carnevali). Ma bisogna trattare sul prezzo che il Sassuolo stabilirà per il cartellino del giocatore. A 25 milioni di euro è difficile che l’operazione si faccia, a meno potrebbero esserci maggiori possibilità.

DENDONCKER - Ma Sensi non è l’unico profilo sul taccuino rossonero. Nelle ultime ore, infatti, è spuntato anche il nome di Leander Dendoncker. Il giovane belga - di proprietà dell’Anderlecht - è attualmente in prestito (con obbligo di riscatto a 15 milioni) al Wolverhampton, ma sta faticando a trovare spazio. Per questo potrebbe lasciare la Premier League già a gennaio. La Roma, altro squadra interessata al ragazzo, si è chiamata fuori, mentre Leonardo ci sta pensando.