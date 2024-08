Tuttosport - Prime voci negative su Fonseca. Sul Milan aleggia Allegri

vedi letture

Iniziare la stagione con un punto in due partite, quando l’ambiente non è mai stato realmente convinto del tuo ingaggio, è difficile pensare che la tua panchina non inizi già a traballare. È questo il destino di ogni allenatore, scrive Tuttosport, ma soprattutto quello che potrebbe ritrovarsi a vivere Paulo Fonseca nelle prossime settimane nel momento in cui si dovesse fallire anche la già decisiva trasferta di Roma contro la Lazio in programma questo sabato.

Ed è qui che la dirigenza e Zlatan Ibrahimovic dovranno essere bravi. Avete voluto Fonseca? Bene, è il momento di difenderlo mediaticamente, e non solo, da tutti quegli attacchi che arriveranno da qui alla partita contro il Venezia al rientro della sosta, soprattutto se contro i biancocelesti il Diavolo dovesse offrire una prestazione come quella di Parma, senza identità né tanto meno idee.

Tirare le somme dopo due partite, comunque, sembra essere piuttosto prematuro, anche perché la posizione di Fonseca al Milan non sembrerebbe essere (ancora) in bilico, almeno per quanto concerne la società. Il portoghese, continua Tuttosport, "è stato selezionato dopo un lungo casting, una scelta protetta più volte a parole dai dirigenti - Furlani e soprattutto Ibrahimovic - ed è stato ingaggiato con un contratto lungo fino al 2027". Impossibile, quindi, che il club stia già pensando di "mollare" un allenatore per il quale si è messo in una posizione scomoda con una parte importante della tifoseria, che dopo la sconfitta del Tardini avrebbe inziato a fantasticare su alcuni profili che potrebbero eventualmente entrare in corsa al posto di Fonseca, su tutti Massimiliano Allegri.