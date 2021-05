Tuttosport - Prove tattiche a Milanello: chance Leao, dubbio Rebic. Per il resto Pioli si affida ai fedelissimi

È l’ultima curva. La più insidiosa, quella che porta al traguardo. Le inseguitrici sono tutte lì, basta dare un occhio agli specchietti. È il momento di dare l’ultima accelerata, spingere sul pedale per scappare via una volta per tutte. Lo sa bene Pioli e lo sanno bene i giocatori, che a Bergamo non potranno sbagliare una virgola. La posta in palio è altissima.

REBIC NON AL TOP - La grigliata organizzata nei giorni scorsi a Milanello è servita a cementificare ancor di più un gruppo già compattissimo, ma saranno il campo e le giocate - singole e di squadra - a fare la differenza al “Gewiss Stadium”. Pioli sta ovviamente studiando nei minimi dettagli la formazione anti-Atalanta: ieri, come riporta Tuttosport, ha provato Leao nel ruolo di prima punta, con Saelemaekers, Diaz e Calhanoglu alle sue spalle. Questo perché Rebic ha dato qualche piccolo segnale di cedimento: il croato sarà valutato oggi, ma dovrebbe stringere i denti vista l’importanza della partita.

FEDELISSIMI - In attesa di capire chi giocherà là davanti, Pioli ha una doppia certezza: difesa e mediana sono fatte. Il quartetto arretrato sarà composto da Calabria, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez, mentre a centrocampo agiranno Bennacer e Kessie. Insomma, i fedelissimi del tecnico, chiamati a dare equilibrio e solidità a un Milan che si ritroverà davanti un’Atalanta ferita dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia.