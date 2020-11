Tuttosport - Rebic-Leao, via al ballottaggio: Ante è tornato, ma ora Rafa non è più una riserva

Il ballottaggio è servito, la palla passa ora a Stefano Pioli. Rebic o Leao? Leao o Rebic? Avercene di "problemi" così... L’imbarazzo della scelta è sempre positivo, soprattutto in vista di un tour de force. Come evidenzia Tuttosport, il confronto interno tra il croato e il portoghese alzerà - non di poco! - il livello della competizione quotidiana.

DUELLO - Rebic e Leao, dunque, tornano a sfidarsi per una maglia da titolare. L’infortunio al gomito subito a Crotone ha costretto l’ex Eintracht a saltare diverse partite, spianando la strada al giovane Rafael, che si è dato un gran da fare esprimendosi - spesso e volentieri - su livelli molto alti. Ora, però, l’esperto Ante è tornato e vuole riprendersi quel posto fisso che si è guadagnato con fatica nella passata stagione.

TITOLARE - In attesa che tutto il gruppo si ricompatti con il rientro dei Nazionali, Rebic ha lavorato duramente a Milanello per ritrovare la giusta condizione. E ieri è andato pure a segno nel test in famiglia contro la Primavera. Un recupero importante, quello del croato, che domenica, nel big match con il Napoli, potrebbe partire dal primo minuto al posto proprio di Leao. La decisione spetta a Pioli: come detto, ad avercene di problemi così.