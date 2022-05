Tuttosport - RedBird abbraccia il Milan. I rossoneri hanno un tifoso in più: Gerry Cardinale da New York

MilanNews.it

In occasione dell'importantissima gara di questa sera tra Sassuolo e Milan, valida per l'ultima giornata di campionato, molto probabilmente, saranno presenti Paul e Gordon Singer al Mapei Stadium. La loro presenza, per ora, non è stata smentita. Ma, al momento, di sicuro c'è che dall'altra parte del mondo il Milan avrà un tifoso importante: Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, che sarà sicuramente collegato da New York.

Il punto

Terminato il campionato, ci sarà un attesa potenzialmente breve per mettere nero su bianco gli accordi definitivi con RedBird. Il colosso americano, scrive Tuttosport, metterà sul piatto 1.3 miliardi di euro e ha come obiettivo di dare una continuità non solo al grande lavoro svolto da Elliottl, ma anche nella dirigenza, rinnovando i contratti in scadenza a giugno di Maldini e Massara. Per quanto riguarda Gazidis, invece, la situazione è rimandata a novembre, mese in cui scadrà il proprio contratto.

Chi è RedBird

RedBird è un fondo specializzato principalmente nel mondo dello sport, con interessi nella NFL, negli New York Yankees, nella XFL, nel Tolosa, salita in Ligue 1 la settimana scorsa, e una quota del Fenway Sports Group che detiene il Liverpool. Quella di RedBird è una strategia in atto e funziona, ma per la crescita del Milan sarà importante aumentare i ricavi e sbloccare il progetto stadio, arrivando a 1.8 miliardi totali nel maxi-accordo con Elliott.