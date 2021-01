Tuttosport - Riecco Bennacer, il Milan ritrova la sua luce: Ismael in panchina a Bologna

Premessa: l’emergenza non è ancora finita (basta dare un’occhiata alle assenze in difesa), ma comincia fortunatamente a scemare. Stefano Pioli può finalmente sorridere, in attesa di un tampone negativo per Calhanoglu. Dopo aver saltato il derby di Coppa Italia, Tonali e Mandzukic sono a disposizione per la trasferta di Bologna. Ma c’è un recupero che, più di tutti, fa felice non soltanto l’allenatore ma l’intero popolo rossonero: quello di Bennacer.

PILASTRO - Come sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport, il Milan ritrova la sua luce. Un rientro fondamentale, quello del centrocampista algerino, che è mancato tantissimo a livello di gioco e geometrie. Bennacer è il vero metronomo della formazione milanista, un pilastro con caratteristiche uniche. Tonali ha provato a non far rimpiangere il collega, ma al momento siamo su due livelli completamente diversi. Sandro ha stoffa e talento (si farà!), ma Ismael è due-tre spanne sopra.

A BREVE IN CAMPO - A Bologna andrà ovviamente in panchina: in mezzo al campo, al fianco di Kessié, ci sarà proprio Tonali. Ma Pioli, come detto, può (ri)cominciare a sorridere. O meglio, a respirare. Perché Bennacer sta per tornare a pieno regime e presto, molto presto, si riprenderà il suo posto nel cuore della mediana rossonera.