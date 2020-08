Tuttosport - Rinnovo Gigio: c'è preoccupazione, ma è pronta un'offerta importante

Non appena ci sarà la fumata bianca per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, in casa rossonera sarà poi il momento di affrontare un'altra questione piuttosto delicata, vale a dire il prolungamento di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2021. In via Aldo Rossi, come ha ammesso ieri anche il dt Paolo Maldini, c'è un po' di preoccupazione per essere arrivati all'ultimo anno di contratto: "E' un problema, siamo arrivati all'ultimo anno di contratto, ma è giusto prima risolvere la questione del rinnovo di Ibra. Poi penseremo a quello di Gigio".

OFFERTA IMPORTANTE - Come riporta Tuttosport questa mattina, il Milan non ha nessuna intenzione di perdere un fenomeno come Donnarumma e per questo Elliott ha dato il via libera alla formulazione di una proposta molto importante: 6 milioni di euro di parte fissa più una serie di bonus. Gigio non ha mai nascosto di voler restare in rossonero e la società di via Aldo Rossi punterà molto su questo aspetto quando dovrà sedersi al tavolo con il suo agente Mino Raiola, il quale continua invece ad avere dubbi sul futuro al Milan del suo assistito.

DURATA E CLAUSOLA - Il club di via Aldo Rossi vorrebbe far rinnovare il giovane portiere milanista fino al 2025, ma la sensazione è che alla fine si arriverà ad un'intesa fino al 2023. Raiola, non è un mistero, vorrebbe inserire poi nel contratto una clausola rescissoria non superiore ai 50 milioni di euro, così che in futuro il giocatore possa liberarsi con relativa facilità. I contatti tra le parti sono continui e costanti, ma serve passare presto dalle parole ai fatti perchè la firma di Gigio sul nuovo contratto non può più aspettare.