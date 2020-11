Tuttosport - Rinnovo Gigio: passi in avanti tra le parti, il portiere giura fedeltà al Milan

Il rinnovo di Ginaluigi Donnarumma è senza dubbio la questione più spinosa in casa rossonera: il Milan non può infatti permettersi di perdere uno dei portieri più forti al mondo e un idolo indiscusso della tifoseria milanista. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e se fino a quale mese fa sembrava essere una montagna molto difficile da scalare, ora si respira grande ottimismo per il buon esito della trattativa per il prolungamento di Gigio.

VOGLIA DI RESTARE - La volontà del giovane portiere rossonero è di rimanere, come ha spiegato lui stesso ieri prima della sfida contro la Fiorentina in cui Donnarumma è stato decisivo con due grandi parate su Vlahovic e Ribery: "Se ho voglia di vestire a lungo questa maglia? Certo, ne parlerà il mio procuratore con la società, non c’è nessun problema. Mino sa quello che deve fare, la società vedrà. Io intanto mi voglio godere questo momento" le parole di Gigio a DAZN riportate questa mattina da Tuttosport.

PASSI IN AVANTI - Secondo il quotidiano torinese, i contatti che ci sono stati nelle ultime settimane tra i dirigenti milanisti e Mino Raiola, agente di Donnarumma, sono stati produttivi e presto potrebbe essere raggiunto un accordo definitivo, con il giovane portiere che andrebbe a guadagnare un milione di euro rispetto ad ora (l'ingaggio passerebbe da 6 a 7 milioni). L'ultimo aspetto da risolvere è quello che riguarda la clausola che il procuratore vorrebbe inserire in caso di mancata qualificazione alla Champions League.