Tuttosport - Rinnovo Kessie, c'è ottimismo: la situazione si è sbloccata, ora bisogna accelerare

La grande attesa sta per finire. No, il riferimento non è all’arrivo del tanto agognato trequartista, ma al rinnovo di Franck Kessie. Conclusa l’avventura ai Giochi di Tokyo, il centrocampista ivoriano è pronto a riprendersi il Milan. E i tifosi, ovviamente, si augurano che il "possesso" possa durare ancora a lungo.

OTTIMISMO - Come riporta il quotidiano Tuttosport, con il rientro in Italia di Kessie si dovrebbe accelerare il processo di contrattazione che porterà al prolungamento del contratto del giocatore, in scadenza nel 2022. Il dialogo tra le parti, dopo l’incontro tra il manager Atangana e il d.s. Massara, prosegue in un clima decisamente più ottimistico. Il Milan, infatti, si sta avvicinando alle richieste di Franck, il quale ha sempre messo al primo posto proprio i rossoneri.

FUMATA BIANCA - Tutti, da Pioli e lo staff tecnico fino ai compagni e ai tifosi, aspettano che Kessie raggiunga l’accordo definitivo con il Milan per continuare a essere il "Presidente" di Milanello. L’obiettivo è chiudere la questione al più presto: come detto, l’attesa sta per finire, la fumata bianca è ormai vicina.