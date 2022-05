Tuttosport - Riscatto Messias, il Milan valuta cosa fare. Per la trequarti rispunta il nome di Brekalo

MilanNews.it

Josip Brekalo ha comunicato qualche giorno fa ai dirigenti del Torino di non voler restare e quindi il giocatore, al termine di questa stagione, tornerà al Wolfsburg: il croato non resterà però nemmeno nel club tedesco perchè il suo obiettivo è molto chiaro, vale a dire andare a giocare in una squadra che parteciperà alla prossima Champions League. Tra le società che stanno monitorando con attenzione la sua situazione ci sarebbe anche il Milan.

RISCATTO SÌ O NO? - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che in via Aldo Rossi stanno innanzitutto valutando il da farsi con Junior Messias, il quale è attualmente in prestito con diritto di riscatto dal Crotone per una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Il Milan deve ancora decidere se investire o meno quella cifra oppure mettere qualche milioncino in più e provare a puntare su Brekalo, sfruttando il fatto che ha il contratto in scadenza nel 2023 e che i rapporti tra lui e il Wolfsburg sono inesistenti.

RITORNO DI FIAMMA - Il giovane attaccante classe 1998 non è la prima volta che finisce nel mirino dei rossoneri visto che nell'estate 2019 Zvonimir Boban lo aveva messo nella lista dei possibili obiettivi milanisti. Alla fine non se ne fece nulla, ma oggi il suo nome è tornato di moda in via Aldo Rossi visto che, per caratteristiche, sarebbe perfetto per la politica di Elliott (giovane, forte, ma non ancora un campione affermato). Al momento, però, tra corsa scudetto e possibile cessione del club, per ciò che riguarda il mercato è tutto fermo, ma la pista Brekalo potrebbe diventare calda molto presto.