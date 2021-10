Tuttosport - Saelemaekers-Diaz-Leao: il trio del 1999 che sta trascinando l'attacco del Milan

In questo momento il trio composto da Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao è la trequarti titolare del Milan di Stefano Pioli: i tre hanno avuto un ottimo avvio di stagione, tanto da diventare i trascinatori del Diavolo in attesa del recupero di Zlatan Ibrahimovic e del ritorno in condizione di Olivier Giroud.

PESO OFFENSIVO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che riporta anche che i tre ragazzi del 1999, dei quindici gol siglati finora dalla formazione rossonera tra campionato e Champions League, hanno impattato in ben dodici reti. Un numero che mette ben in risalto il peso offensivo di Saelemakers, Diaz e Leao, i quali sono ormai tre punti di forza del Milan di Pioli, anche se con caratteristiche diverse: il belga e lo spagnolo, per esempio, sono due schegge impazzite che non danno mai punti di riferimento agli avversari cambiando spesso posizione, mentre il portoghese è devastante nell'uno contro uno, ma preferisce restare nella sua zona di campo sulla sinistra.

CHE INTESA - I tre hanno creato poi un ottimo rapporto anche fuori dal campo e questo ha aiutato a migliorare pure l'intesa in campo: Alexis, Brahim e Rafael si cercano e si trovano a meraviglia sul terreno di gioco e di questo il più contento non può che essere mister Pioli. Il loro percorso di crescita sta proseguendo alla grande e anche domenica nel match contro l'Atalanta toccherà a loro guidare l'attacco rossonero.