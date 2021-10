Tuttosport - Si ferma Calabria, spazio alla garanzia Kalulu: il francese ha la stima di mister e compagni

Si ferma Calabria, si scalda Kalulu. Il problema di Davide non è grave (è riuscito a fermarsi in tempo), ma Pioli potrebbe concedergli un po’ di riposo risparmiandogli la partita contro il Verona. Pierre ha dimostrato di essere un giocatore affidabile, quindi perché allarmarsi? Si è guadagnato sul campo la stima di allenatore e compagni ed è pronto a dare nuovamente il suo contributo.

PERSONALITÀ E FORZA - Come riporta Tuttosport, a Milanello c’è grande soddisfazione quando si parla del processo di crescita di Kalulu, il quale ha imparato in fretta il sistema di lavoro di Pioli, dimostrando quanto possa essere utile quando viene chiamato in causa. Il francese non è un titolare, ma lavora quotidianamente come se lo fosse. Perché ha personalità oltre che talento. E ha il fisico giusto per imporsi a certi livelli. Insomma, il Milan è in buone mani.

ATTEGGIAMENTO GIUSTO - Calabria può recuperare con calma in vista della gara di Champions contro il Porto. Col Verona, alla ripresa del campionato, dovrebbe toccare all’ottimo Kalulu, comprimario di assoluto valore: Pioli ha la certezza di avere un ragazzo che ha capito la dimensione nella quale è da due anni e non si pone mai con l’atteggiamento sbagliato.