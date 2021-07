Tuttosport - Sicuro e determinato, Maignan pronto al debutto: Mike ha già impressionato per la personalità

Il Milan scopre Maignan. Ieri la presentazione, oggi l’esordio tra i pali. Come riporta Tuttosport, il portiere francese - sicuro, determinato e voglioso di far bene - è pronto a scrivere la sua storia in rossonero. I paragoni con chi lo ha preceduto non lo spaventano. Al contrario, lo esaltano e lo stimolano. Perché Iron Mike, oltre al talento, ha una forte identità.

LINGUA E CAMPO - Maignan ha già iniziato a studiare l’italiano. Il nuovo estremo difensore milanista, infatti, sa bene che la comunicazione con i compagni di reparto è fondamentale, per questo vuole imparare il prima possibile la nostra lingua per guidare al meglio la difesa. Con i libri dovrà darsi da fare più o meno da solo, mentre sui campi di Milanello ha trovato una squadra di preparatori che lo ha studiato a lungo nei mesi scorsi e che ha già individuato le aree nelle quali dovrà migliorare.

LA PRIMA - Come detto, questa sera, nell’amichevole contro il Nizza, Maignan farà il suo debutto in maglia rossonera (probabilmente dall’inizio). Mike ha bisogno di mettere benzina nelle gambe, scaldare i guantoni e prendere confidenza con la squadra. In allenamento, nelle prime partitelle, ha impressionato per la sua personalità e il fatto di non avere mai un tentennamento sulle scelte da prendere, ma ora è il momento di mettersi in mostra anche in campo.