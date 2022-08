Tuttosport - Super Milan contro il Bologna: Leao e Giroud segnano, buona la prima per De Ketelaere

MilanNews.it

Nella serata dell'esordio da titolare per Charles De Ketelaere - e del primo assist - con la maglia del Milan, ieri sceso in campo con il Third kit, ad andare a segno sono stati gli uomini che nella passata stagione hanno consegnato lo Scudetto ai rossoneri con gol e assist: Rafa Leao e Olivier Giroud. Il portoghese, dopo due giornate senza incidere, si è accesso e ha spaccato la partita con le sue accelerazioni.

Che esordio per De Ketelaere.

"Il belga è apparso proprio il tassello che mancava al Milan", scrive Federico Masini su Tuttosport. Il numero 90 rossonero impressiona per il suo fisico, giocando con grande qualità e visione. Il belga, inoltre, è bravo anche a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, oltre ad un maggiore apporto in zona gol rispetto a chi lo precedeva.

Riecco Giroud

Non è solo la prima volta di Leao e De Ketelaere, ma anche di Olivier Giroud, l'uomo dai gol pesanti. L'attaccante francese torna titolare dopo quasi un mese, da quel Marsiglia-Milan di pre-stagione, ultima volta in cuiù giocò tutti e novanta i minuti. Poi gli acciacchi fisici non gli hanno permesso di giocare con più regolarità, ma ora l'ex Chelsea è tornato con un super gol in sforbiciata.