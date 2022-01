Tuttosport - Theo, avanti tutta per il rinnovo con il Milan: la trattativa procede spedita

Dopo aver avuto il Covid a ottobre, Theo Hernandez ci ha messo un po' per ritrovare la condizione migliore, ma ora è uno dei rossoneri più in forma e per questo sarà certamente uno dei protagonisti del big-match di domenica contro la Juventus. Mentre il francese è concentrato sul campo, il suo agente prosegue le contrattazioni con il Milan per il rinnovo del contratto del terzino francese che scade il 30 giugno 2024.

LA CONFERMA DI THEO - Tuttosport in edicola questa mattina riferisce che la trattativa va avanti spedita e la conferma è arrivata anche dallo stesso Theo Hernandez che, intervistato da The Athletic, ha dichiarato sulla negoziazione per il suo prolungamento con il Milan: "Sono molto contento al Milan. Qui mi trovo bene, e con la società stiamo discutendo il rinnovo del mio contratto. Le cose procedono molto bene".

DETTAGLI RINNOVO - Il quotidiano torinese dà poi anche i dettagli del nuovo contratto che l'ex Real Madrid dovrebbe firmare nelle prossime settimane: scadenza 2026 e importante aumento di ingaggio che passerà dagli attuali 1,5 a 4,5-5 milioni di euro a stagione. Un riconoscimento importante e meritato per uno dei punti di forza del Milan di Pioli e uno dei terzini sinistri più forti che ci sono in circolazione in questo momento.