Tuttosport - Theo e Giroud, c'è bisogno di voi! Subito in campo a Salerno

Trasformare la rabbia in energia positiva: è questo l'obiettivo di Theo Hernandez e Olivier Giroud dopo essere rientrati a Milanello. La sconfitta nella finale del Mondiale contro l'Argentina ha lasciato il segno e i due ci penseranno ancora a lungo, ma ora è il momento di tornare a pensare solo al Milan e alla ripresa del campionato. Domani i rossoneri saranno in campo in casa della Salernitana e i due francesi, nonostante siano rientrati dalle vacanze post-Qatar solo da pochi giorni, saranno entrambi titolari.

SUBITO IN CAMPO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che la presenza del primo minuto del terzino non è mai stata in dubbio, mentre probabilmente si sarebbe usata qualche cautela in più con il centravanti 36enne, ma gli infortuni di Origi e Rebic hanno cambiato i piani di Stefano Pioli che quindi sarà "costretto" ad impiegare subito anche lui. Ieri sia Theo che Giroud hanno lavorato regolarmente in gruppo e dunque sono prontissimi per giocare.

ALTERNATIVE - Per quanto riguarda il resto della formazione rossonera, in difesa insieme al francese ci saranno Calabria a destra e la coppia Kalulu-Tomori al centro. In mezzo al campo spazio a Bannacer e Tonali, mentre in avanti, alle spalle di Giroud, giocheranno Saelemaekers, Diaz e Leao. In panchina l'unica alternativa di ruolo ad Olivier sarà il giovanissimo Lazetic, anche se c'è sempre l'idea di mettere De Ketelaere come falso nove.