Tuttosport - Top Romagnoli, stagione da incorniciare e futuro garantito. Anche Gigio è stato super

Luci e ombre. Croci e delizie. Non tutti hanno convinto nel corso della stagione appena conclusa. Il quotidiano Tuttosport si sofferma soprattutto sui giocatori che hanno fatto la differenza nell’ultima annata. Non ci sono dubbi, ad esempio, sul fatto che Romagnoli abbia disputato un campionato da incorniciare. Mantenendo lo stesso numero di gol (due) ma innalzando, e non di poco, il suo rendimento.

TOP - La fascia, osserva il noto giornale, gli ha dato quella fiducia ulteriore che gli era un po’ mancata, dopo arrivo in rossonero. Liberatosi di Bonucci e promosso capitano, Alessio ha potuto far decollare il suo talento. Un solo, grande errore (l’espulsione rimediata nella sconfitta di Torino, ma a gara ormai compromessa), poi la guida sicura di un reparto che ha subito soltanto 36 reti (solo Juve e Milan hanno fatto meglio)

GIGIO SUPER - In questi numeri positivi della difesa rossonera, un ruolo importante non può non averlo anche Donnarumma, la cui stagione è unanimemente ritenuta la migliore da quando è diventato il titolare del Milan. Gigio ha più volte salvato i suoi con parate spesso miracolose. Performance che hanno portato punti e che, doprattutto, hanno alzato le quotazioni del giovane portiere.