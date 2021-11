Tuttosport - Un po' centravanti un po' regista offensivo: la posizione ibrida di Ibra non convince del tutto 

Da centravanti a regista offensivo. Negli ultimi anni, Ibrahimovic ha un po’ modificato il suo modo di giocare e stare in campo. L’ultima versione di Zlatan, infatti, è piuttosto "ibrida". La sua verve realizzativa non si è affievolita (basta dare un’occhiata ai numeri dello svedese), ma il suo raggio d’azione è cambiato. Come sottolinea Tuttosport, Ibra spesso si abbassa per partecipare attivamente alla manovra offensiva della squadra, cercando di aprire spazi per gli inserimenti di trequartisti e centrocampisti.

Troppo lontano dall’area

Il problema, però, è che questo sistema a volte riduce la produzione offensiva del Milan. Il motivo è semplice: se Ibrahimovic sta così tanto lontano dall’area avversaria, le sue doti di finalizzatore automaticamente subiscono una limitazione. Nel derby con l’Inter, ad esempio, è risultato più concreto e incisivo nella parte finale del match, con gli ingressi di Saelemaekers e Rebic, quando si è dedicato a fare solo ed esclusivamente il lavoro della punta.

Ibra super nell’ultimo passaggio

C’è da dire, però, che questa "insolita" posizione di Ibra ha prodotto anche dei vantaggi. Ad esempio, con Zlatan tra le linee il gioco del Milan diventa più imprevedibile. Questo perché il campione svedese, oltre a essere un bomber implacabile, ha anche doti da trequartista. Lavorando il pallone in una zolla più arretrata, dunque, riesce a inquadrare i movimenti dei compagni e a servirli nello spazio. Inoltre, così facendo Ibra si sente più coinvolto nella partita. L’obiettivo, adesso, è trovare un equilibrio tra i due modi di agire.