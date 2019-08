Tuttosport - Una cessione per sbloccare il mercato: Donnarumma, Suso o Silva

Il mercato in entrata del Milan, dopo gli acquisti di Hernandez, Krunic, Bennacer, Leao e Duarte, si dovrebbe concentrare sulla seconda punta, ma la situazione non è semplice. Angel Correa resta l'obiettivo principe, ma l'Atletico Madrid continua a chiedere 55 milioni contro i 45 offerti dai rossoneri: una distanza di dieci milioni che blocca il calciomercato rossonero. Per questo, come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, potrebbero essere necessarie delle cessioni.

GIGIO-PSG - Per dare una scossa al mercato, riferisce il quotidiano piemontese, il Milan dovrebbe cedere uno tra Donnarumma, Suso e André Silva. Sul primo c'è ancora il PSG, il quale, dopo la cessione di Trapp all'Eintracht Francoforte, avrebbe riallacciato i rapporti con Raiola. Un trasferimento di Gigio a Parigi non sembra semplice: i francesi sono limitati dal Fair Play Finanziario, il giocatore non vorrebbe lasciare il Milan e i rossoneri lo lascerebbero partire soltanto per una cifra importantissima (almeno 60 milioni). Se Donnarumma dovesse partire si creerebbe una plusvalenza incredibile, in caso contrario si dovrà studiare un piano per il rinnovo: Raiola sa che Elliott è una proprietà seria e un prolungamento a queste cifre potrebbe essere possibile se legato all'andamento del Milan in campionato e in Champions.

SUSO E SILVA - Per quanto riguarda Suso ci si trova davanti ad un bivio: da un lato Giampaolo vorrebbe trattenerlo, mentre Boban e Maldini hanno dato mandato ad Alessandro Lucci, agente dello spagnolo, di trovare un club che possa acquistarlo per almeno 30/35 milioni. Lione e Roma sono ancora alla finestra ed è probabile che attendino la fine del mercato prima di compiere un assalto. Situazione molto complicata invece per André Silva, anche a seguito del danno di immagine del fallimento della trattativa col Monaco. Il giocatore è integro e a disposizione di Giampaolo: il Milan, in questo senso, attende le mosse di Mendes, il quale dovrà portare un'offerta da almeno 25 milioni.