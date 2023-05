Tuttosport - Una manita per rialzarsi e dare un segnale: dimenticato l'Euroderby, ora obiettivo Champions

MilanNews.it

Dopo la sconfitta con lo Spezia e la doppia delusione in semifinale di Champions nell'Euroderby, il Milan ha rialzato la testa a due giornate dalla fine del campionato. I rossoneri passano grazie ad una goleada che i rossoneri quest'anno non avevano ancora realizzato: 5-1 contro la Sampdoria di Stankovic, squadra che ha già staccato la spina da diverso tempo a causa della retrocessione.

Segnale

Pioli non cambia e rimanda in campo la stessa formazione scesa in campo martedì sera nell'Euroderby di ritorno. Un modo per riportare il sorriso sulle bocche dei propri giocatori, visto che la delusione e l’amarezza dopo le due gare con l'Inter potevano avere un contraccolpo psicologico e questo non ci vuole: il Milan sta inseguendo l'obiettivo Champions ed è al quinto posto a -1 dalla Lazio, oggi in campo, e tutti hanno risposto presente, dando anche un segnale importante in ottica Juventus.

-2 al termine

I prossimi impegni, come detto, sono Juventus a Torino e Verona a San Siro: due gara non comode per la squadra allenata da Stefano Pioli. Con i bianconeri, settimana prossima, sarà scontro diretto per la Champions League, ma è chiaro che sulla volata influirà la possibile, come riporta Tuttosport, penalizzazione della Juventus.